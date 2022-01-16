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13:35, 16 января 2022 года Ни построек, ни денег Орловские дачники просто хотели облагородить свои участки: приобрести домики, бани и другие садовые строения. Все они заключали договоры с надежной, на первый взгляд, фирмой. Но теперь в Орле целая армия обманутых покупателей. В проблеме разбиралась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





Кричащий баннер на Кромском шоссе обещает покупателям бытовки и передвижные бани по выгодным ценам. Но вместо того чтобы наслаждаться лёгким паром в новой бане, два десятка орловцев «парятся» над тем, как вернуть деньги. Люди вносили предоплату в 70 или даже 100 процентов, но товаров не получали. Деньги отдавали напрямую коммерческому директору ООО «Атлас-М» Веронике Губиной.



Когда поняли, что напрямую возврата денег не добиться, обратились в полицию. Правоохранители не нашли в заявлениях состава преступления. Хотя, как отмечает адвокат Андрей Хомуков, «на лицо все факты, указывающие на то, что это мошеннические действия под видом предпринимательской деятельности».



Сейчас у многих участников этой истории на руках судебные решения. Долги по ним обязаны взыскать судебные приставы. Но пока они ничего не добились – им не открывают дверь.



Дарья Зотова, пострадавшая: «Не пускает приставов в свой дом, не отвечает на вызовы. И когда был совершен звонок Веронике, она сказала, что эта фирма записана на её отца, с которым она не общается, и никакого отношения к этому не имеет».

Вероника Губина встретилась со съёмочной группой ГТРК «Орёл». Задержки с поставками предприниматель объясняет подорожанием стройматериалов.



Вероника Губина, коммерческий директор ООО «Атлас-М»: «Мы думали, что с должниками 2020 года мы расплатимся полностью, со всеми процентами, чтобы люди к нам не имели никаких претензий, но в связи с тем, что были скачки по ценам, это нереально. 15 февраля нам будут возвращены денежные средства, которые мы отправляли на стройматериалы, и, соответственно, мы рассчитаемся со всеми, за первый квартал мы закроем все вопросы».

В четверг, 13 января, один из пострадавших позвонил в прямой эфир программы «Контакт», гостем которой стал начальник регионального УМВД Юрий Савенков. Глава орловской полиции пообещал разобраться в ситуации. Сдаваться обманутые орловцы не намерены и уже готовят коллективное обращение в прокуратуру.





Юлия Сабельникова





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