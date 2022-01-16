Главная » Новости



12:32, 16 января 2022 года В Орловской области – 190 новых случаев заражения COVID-19 Суточная заболеваемость вновь стремительно растёт.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 190 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировано 72 413 случаев заражения.



В регионе с 10 января фиксируется рост среднесуточного числа заражений. Цифры начали расти с отметки в 106 заболевших.



Накануне после выздоровления выписано 52 орловца. Всего с болезнью справились 67 497 человек. Скончались от последствий болезни 1578 человек, трое – за последние сутки.



Коллективный иммунитет в регионе немного повысился и сейчас составляет 75,6%, однако этого недостаточно, чтобы считаться «свободной» от COVID-19.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2