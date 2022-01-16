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12:42, 16 января 2022 года

В Орловской области появился региональный штаб родительского общественного контроля

Структуру создали при департаменте образования Орловской области.


В Орловской области начал работу региональный штаб родительского общественного контроля. Среди задач, которые предстоит решать с привлечением членов штаба, повышение комфортности среды в образовательных организациях, модернизация образовательной среды, реализации программы и контроля за ходом капитального ремонта (строительства) общеобразовательных организаций в 2022 году, обеспечение качественного горячего питания в школах, а также организация просветительской деятельности.

В состав штаба вошел 21 человек. В их числе представители педагогической и родительской общественности, общественных организаций «Отцы России» и «Российского движения школьников», Советов руководителей дошкольных и общеобразовательных учреждений Орловской области, регионального департамента образования, органов местного самоуправления в сфере образования, Общественной палаты Орловской области.

Первое заседание штаба состоялось в конце декабря 2021 года. На нём обсуждали организационные вопросы, итоги реализации нацпроекта «Образование» в Орловской области за 2021 год. Также был утвержден план мероприятий штаба на 2022 год, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области


Орловское Информбюро


 
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