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12:58, 16 января 2022 года В Орле продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции Пункты вакцинации работают в трёх районах города.





Сегодня, 16 января, жители Орла смогут привиться от COVID-19 по адресам:



Заводской район:

- Кромское шоссе, 4 (ТМК «ГРИНН», 1-й этаж).

График работы с 12:00 до 19:00.



Советский район:

- Каменская площадь, 1 (в здании фундаментальной библиотеки ОГУ им. Тургенева),

- ул. Ленина, 1 (в здании МФЦ, 1-й этаж).

График работы с 9:00 до 16:00.



Северный район:

- Московское шоссе, 137 (УВМ, 1-ый этаж рядом с центральным входом).

График работы с 9:00 до 16:00.



При себе нужно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС, эти документы нужны для получения сертификата о вакцинации.





Орловское Информбюро





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