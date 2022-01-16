В Орле продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции

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12:58, 16 января 2022 года
В Орле продолжается вакцинация против коронавирусной инфекцииПункты вакцинации работают в трёх районах города.
Сегодня, 16 января, жители Орла смогут привиться от COVID-19 по адресам:
Заводской район:
- Кромское шоссе, 4 (ТМК «ГРИНН», 1-й этаж).
График работы с 12:00 до 19:00.
Советский район:
- Каменская площадь, 1 (в здании фундаментальной библиотеки ОГУ им. Тургенева),
- ул. Ленина, 1 (в здании МФЦ, 1-й этаж).
График работы с 9:00 до 16:00.
Северный район:
- Московское шоссе, 137 (УВМ, 1-ый этаж рядом с центральным входом).
График работы с 9:00 до 16:00.
При себе нужно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС, эти документы нужны для получения сертификата о вакцинации.
Орловское Информбюро