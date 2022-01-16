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13:04, 16 января 2022 года Орловские безработные смогут пройти профессиональное обучение Опубликован январский график.





В январе безработные орловцы смогут пройти профессиональное обучение. Опубликован январский график.



24 января начинаются занятия по программе автоматизации учета для дистрибьюторских и оптовых торговых компаний «1С: Управление торговлей», курсы бухгалтеров и портных, подготовка водителей категорий «С» и «Е» и переподготовка с категорий «В» и «С» на категории «С» и «Д» соответственно.



25 января - первый учебный день у парикмахеров, электрогазосварщиков и специалистов по документационному обеспечению работы с персоналом.



26 января приступают к обучению охранники 4 разряда, а также специалисты по маникюру и педикюру, 31 января к ним присоединяется ещё одна группа ногтевого сервиса.



Обучение безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, осуществляется бесплатно. Во время обучения сохраняется пособие по безработице.



По вопросам получения направления на обучение можно обратиться в центры занятости Орловской области.





Орловское Информбюро





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