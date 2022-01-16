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13:12, 16 января 2022 года Подтаявший лёд опасен! Чтобы предупредить об опасности, инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды.





В Орловской области в последние несколько дней наблюдается потепление. Чтобы зимняя рыбалка и переход по льду не привели к печальным последствиям, инспекторы ГИМС Орловской области ежедневно проводят профилактические рейды по водоёмам области. Они напоминают людям об опасности нахождения на льду и раздают памятки о правилах безопасного поведения льду водоемов.



Для спасения людей организована работа дежурных караулов в пожарных частях. Для оказания помощи терпящим бедствие на льду в местах зимней рыбалки муниципальными образованиями созданы временные спасательные посты.



Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о мерах безопасности на льду:



Прежде чем двигаться по льду, убедитесь в его прочности. Опасно выходить на лед при оттепели. Если вы все-таки решили идти, нужно постараться скользить подошвами по льду. При движении следует обходить опасные и подозрительные места: они могут быть в местах быстрого течения, вблизи выступающих на поверхность кустов, там, где впадают ручью, бьют ключи или вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий.



Опасно ходить и кататься на льду поодиночке в ночное время, особенно в незнакомых местах.





Орловское Информбюро





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