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13:12, 16 января 2022 года

Подтаявший лёд опасен!

Чтобы предупредить об опасности, инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды.


В Орловской области в последние несколько дней наблюдается потепление. Чтобы зимняя рыбалка и переход по льду не привели к печальным последствиям, инспекторы ГИМС Орловской области ежедневно проводят профилактические рейды по водоёмам области. Они напоминают людям об опасности нахождения на льду и раздают памятки о правилах безопасного поведения льду водоемов.

Для спасения людей организована работа дежурных караулов в пожарных частях. Для оказания помощи терпящим бедствие на льду в местах зимней рыбалки муниципальными образованиями созданы временные спасательные посты.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о мерах безопасности на льду:

Прежде чем двигаться по льду, убедитесь в его прочности. Опасно выходить на лед при оттепели. Если вы все-таки решили идти, нужно постараться скользить подошвами по льду. При движении следует обходить опасные и подозрительные места: они могут быть в местах быстрого течения, вблизи выступающих на поверхность кустов, там, где впадают ручью, бьют ключи или вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий.

Опасно ходить и кататься на льду поодиночке в ночное время, особенно в незнакомых местах.


Орловское Информбюро


 
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