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13:27, 16 января 2022 года МЧС: На Орловщине усилится ветер Возможна метель.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 16 января по 21 час 17 января на территории области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, днем умеренный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный 9-14, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью 4-9, днем 0-5 градусов мороза.



В Орле: ночью без существенных осадков, днем умеренный снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 6-8, днем 0-2 градуса мороза.



Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода.





Орловское Информбюро





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