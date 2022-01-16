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13:43, 16 января 2022 года Под Мценском с дороги слетел рейсовый автобус ДТП произошло накануне, 15 января, в 11:30.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, автобус ПАЗ двигался от Мценска в направлении деревни Анахино. Предположительно, водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате ДТП телесные повреждения получила женщина-пассажир, госпитализирована.



На месте ДТП работали сотрудники МО МВД России «Мценский». Выясняются все обстоятельства произошедшего.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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