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13:58, 16 января 2022 года Орловские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты Сотрудники УМВД напоминают: снятие денег и оплата покупок с чужой найденной карты - преступление.





В Орле в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что не заметила, как выронила свое платежное средство, а впоследствии обнаружила, что с привязанного к ней счета стали списываться средства. Гражданка обратилась в банк и заблокировала карту, однако неизвестный успел оплатить с неё покупки в нескольких торговых точках на общую сумму порядка полутора тысяч рублей.



Полицейские установили личность гражданина, воспользовавшегося чужой банковской картой. Им оказался орловец 1981 года рождения. Мужчина признался, что оплатил покупки найденным платежным средством.



В настоящее время он допрошен в качестве подозреваемого. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Орловское Информбюро





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