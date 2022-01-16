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14:19, 16 января 2022 года Футболистки Орловского государственного университета огорчили чемпиона России Женская мини-футбольная сборная опорного университета сыграла два домашних матча Чемпионата России.





В Орле состоялись два матча Чемпионата России конференции «Запад». Футболистки «ОрёлГУ-КПРФ» встретились с действующим чемпионом страны – нижегородской «Норманочкой». Первая игра завершилась поражением орловчанок со счётом 1:6, а вот во втором матче наша команда сумела зацепиться за ничью. Матч закончился со счетом 3:3. Отметим, что по такому же принципу состоялись и матчи в Нижнем Новгороде. Первая встреча тогда закончилась со счетом 2:0, а вторую игру команды завершили вничью 4:4



Следующие игры футболистки Орловского государственного университета проведут 22 и 23 января на своей площадке. Девушки стартуют в Первенстве Первой лиги ЦФО. В гости из Калуги приезжают команды «Калужаночка» и «Ника».





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