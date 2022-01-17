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9:46, 17 января 2022 года Ряд домов и детский сад в Железнодорожном районе Орла отключены от водоснабжения Аварийные бригады рассчитывают справиться с подземной течью до 15:00.





Сегодня утром в Железнодорожном районе Орла из-за сильной подземной течи отключено холодное и горячее водоснабжение нескольких жилых домов и детского сада. Речь идет об адресах:



• ул. 2-я Курская, 32, 34;

• ул. 3-я Курская, 35, 52;

• ул. 4-я Курская, 31;

• пер. Речной, 48, 50;

• детский сад № 15.



Подвоз воды организован в районе детского сада № 15 и во дворе дома № 32 по ул. 2-й Курской.



Аварийные бригады рассчитывают справиться с подземной течью до 15:00. Телефон диспетчера: 44-36-18.





Артём Ежаков





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