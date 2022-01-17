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10:35, 17 января 2022 года

Орловские депутаты предложат правительству РФ заняться организацией семейных МФЦ

Практику комплексной помощи семьям с детьми по принципу «одного окна», впервые появившуюся на Орловщине, могут распространить по всей стране.


Орловский областной совет народных депутатов собирается выйти с предложением к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о возможности разработки на федеральном уровне механизма создания семейных многофункциональных центров по всей стране, а также финансирования их работы из государственной казны, – сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

Практика комплексной помощи семьям с детьми по принципу «одного окна» впервые была реализована в Орловской области. Семейный МФЦ минимизирует моральные, материальные и временные издержки потребителей услуг. Этот проект высоко оценила зампред Госдумы Анна Кузнецова.

Вскоре в Ливнах и Мценске должны появиться свои семейные МФЦ – по одному на город. Пока что такое учреждение есть лишь в Орле. Получить там помощь можно тремя способами: прийти лично (г. Орел, ул. Лескова, д. 22, с 9:00 до 17:00); позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 550-05-11; через сайт семейный портал57.рф.


Артём Ежаков


 
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