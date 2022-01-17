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11:05, 17 января 2022 года Росздравнадзор проверит медобеспечение орловских детей с сахарным диабетом Жалобы на несвоевременные поставки льготных лекарств ранее публиковались в СМИ.





Росздравнадзор проверит медобеспечение орловских детей с сахарным диабетом, – заявили в управлении. Жалобы на несвоевременные поставки льготных лекарств ранее публиковались в СМИ, по их факту региональный СК на прошлой неделе начал свое производство. В пресс-службе ведомства говорили о четырехмесячных перебоях в поставках тест-полосок и расходников к инсулиновым помпам.



Напомним, что во время последнего брифинга для СМИ глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов заявил, что ситуация с льготным лекарственным обеспечением будет стабилизироваться. Для проведения нужных закупок области было дополнительно выделено свыше 146 миллионов рублей.

«В регион поступили дополнительные средства для федеральных льготников, поэтому сейчас, помимо тех средств, которые мы получаем ежегодно на системной основе, у нас есть достаточно приличный запас денег, которые мы тоже будем использовать для лекарственного обеспечения, поэтому ситуация с обеспечением, в том числе и по сахарному диабету, будет стабилизироваться. Готовы отрабатывать эти вопросы в ручном режиме и открыты к общению. Препараты по очень многим позициям уже есть, очень многие ими уже обеспечены. По ряду направлений поставки еще продолжаются, но на этой – следующей неделе мы всю потребность по поставкам закроем и будем планово работать по льготному обеспечению лекарствами», – заявил Станислав Шувалов в пятницу.





Артём Ежаков





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