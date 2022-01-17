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11:30, 17 января 2022 года В этом году благоустроят полторы сотни орловских дворов и общественных территорий Финансирование работ по национальному проекту «Жилье и городская среда» составит почти 652 миллиона рублей.





В 2022 году в Орловской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство 106 дворовых и 49 общественных территорий. Финансирование из различных источников составит порядка 652 миллионов рублей.



Соглашения с подрядчиками должны быть заключены до 1 апреля, но губернатор Андрей Клычков рекомендовал завершить поиски уже к 1 марта, – передает портал Орловской области.





Артём Ежаков





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