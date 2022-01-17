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11:45, 17 января 2022 года Амчанку в суде обязали переделать балкон под безопасные стандарты Три года назад наледь, сорвавшаяся с козырька на четвертом этаже, сломала ключицу 11-летнему мальчику.





Орловский областной суд отказался менять вердикт в отношении жительницы Мценска, с козырька балкона которой в январе 2019 года сорвалась 12-килограммовая наледь, сломавшая ключицу 11-летнему мальчику. Также легкие травмы получила мама ребенка.



Амчанку обязали за свой счет в десятидневный срок переделать балкон под безопасные стандарты – демонтировать самовольно возведенные козырек и остекление.



Ранее за несвоевременные работы по мониторингу и удалению снега и наледи с крыш домов на 150 тысяч рублей был оштрафован гендиректор «Первой городской управляющей компании».



Фото из архива









Артём Ежаков





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