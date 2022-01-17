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14:30, 17 января 2022 года Накануне жертвами коронавируса стали 5 орловцев В регионе зафиксировано 193 новых случая заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 193 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 72 606).



Накануне выписано 56 орловцев (всего – 67 553), умерло 5 человек – 1 583 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 75,6%.





Артём Ежаков





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