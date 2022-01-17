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12:30, 17 января 2022 года В Орловской области опубликован список крещенских купелей В 13 муниципалитетах будут созданы 26 иорданей.





В 13 муниципалитетах Орловской области будут созданы 26 крещенских купелей. Список иорданей опубликован региональным ГУ МЧС России. В пресс-службе ведомства подчеркивают, что перечень может корректироваться муниципальными образованиями. Ознакомиться с ним можно ниже:



1. Верховский район: село Корсунь, на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери; деревня Алексеевка, купель.



2. Дмитровский район: село Долбенкино, купель Марфо-Мариинской обители; село Балдыж, купель; село Бородино, купель; село Соломино, купель; село Столбище, Селькин пруд.



3. Залегощенский район: родник у деревни Ореховка. Знаменский район: село Знаменское, святой источник.



4. Ливенский район: деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери «Знамение»; село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца; деревня Викторовка, купель; село Козьминка, купель; деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской; село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери.



5. Мценский район: деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.



6. Новодеревеньковский район: село Судбищи, родник у реки Любовши.



7. Новосильский район: источник на реке Пшевке около деревни Шейно.



8. Покровский район: село Верхососенское, купель у святого источника «Каменец»; село Дросково, купель; поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.



9. Сосковский район: село Кирово, купель.



10. Урицкий район: святой источник Пресвятой Богородицы «Казанская» около деревни Кошелево; село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».



11. Хотынецкий район: село Старое, купель.



12. Шаблыкинский район: поселок Шаблыкино, Авангардовская купель.



13. Знаменский район: село Знаменское, святой источник.





Артём Ежаков





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