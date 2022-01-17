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12:28, 17 января 2022 года

Спорт с пользой для бюджета

В России вступил в силу закон о налоговом вычете на оплату спортивных занятий. Все подробности - у корреспондента ГТРК «Орёл» Анастасии Дороховой.


Один из подарков, который преподнес нам 2022-й год прямо касается активных и позитивных. С этого года вступил в силу закон о налоговом вычете на занятия спортом. Часть затрат вернутся в семейный бюджет.

Важно знать, что вернуть деньги за оплату спортивных занятий в фитнес-клубах можно только в случае, если организация входит в перечень, утверждённый министерством спорта России. Найти его можно на официальном сайте структуры.

Дмитрий Крылов, владелец фитнес-клуба: «Я предлагаю всем клиентам фитнес-центров активно пользоваться своим налоговым правом и в конце года вернуть НДФЛ за занятия спортом. Он варьируется от той суммы, которую вы тратите».

Оформить спортивный налоговый вычет смогут все, кто получает доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. Что ещё важно знать?

Ирина Харламова, главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Орловской области: «Данный вычет предоставляется в совокупности с другими социальными вычетами - на лечение, обучение. То есть, предельная сумма затрат для всех социальных вычетов составляет 120 тысяч рублей».

Закон о налоговом вычете на спорт касается и несовершеннолетних, а также приёмных и опекаемых детей в возрасте до 18 лет. Спортшкола вашего ребёнка также должна входить в региональный перечень министерства спорта. В нашем регионе это 20 учреждений.

Для оформления вычета на спортивные занятия потребуются квитанция об оплате из физкультурно-оздоровительного центра, договор на получение услуг, заявление на компенсацию и сведения о доходе по форме 2-НДФЛ. При оформлении вычета на детей в перечень необходимо добавить ксерокопию свидетельства о рождении. Деньги вернутся вам в 2023 году.


Анастасия Дорохова


 
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