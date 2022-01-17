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14:00, 17 января 2022 года

Орловское городское управление культуры возглавила Лидия Осипенко

Назначение теперь уже бывшего директора детской хоровой школы утвердил мэр Юрий Парахин.


Распоряжением мэра Юрия Парахина бывший директор детской хоровой школы Лидия Осипенко назначена начальником управления культуры администрации Орла, – сообщили в мэрии.

38-летняя Осипенко начала трудовую карьеру в 2022 году. Работала вожатой в детском центре «Дружба», воспитателем и педагогом-организатором в лагере «Ёлочка». В 2005 году устроилась в Орловскую детскую хоровую школу, с 2017 по январь 2022 года возглавляя это учреждение.


Артём Ежаков


 
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