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13:01, 17 января 2022 года С 1 июля в Орловской области вырастут тарифы ЖКХ В среднем по всему набору услугу рост не превысит 4%.





С 1 июля 2022 года в Орловской области вырастут тарифы ЖКХ. По всему набору услуг прирост в среднем составит не более 4%. Максимально он не должен превышать 6,2%. Об этом было заявлено сегодня в ходе заседания регионального правительства.



За электроэнергию городское население будет платить 4,41 руб./квт.ч., обладатели электроплит и сельское население – 3,09 руб./квт.ч. Сверх соцнормы рост составит 5%.



Вывоз ТКО в многоквартирных домах обойдется в 79 рублей с человека, в частных городских домах – 99 рублей, в сельских ИЖД – 89%.





Артём Ежаков





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