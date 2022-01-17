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13:30, 17 января 2022 года Через неделю состоится ежегодная пресс-конференция губернатора Андрея Клычкова Глава Орловской области встретится со СМИ 24 января.





24 января губернатор Орловской области Андрей Клычков проведет ежегодную большую пресс-конференцию для СМИ. Глава региона расскажет о прошлогодних результатах работы и предстоящих задачах.



Прямая трансляция будет вестись в социальной сети «ВКонтакте» в группе телеканала «Первый областной».







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