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13:19, 17 января 2022 года Лада Абдурашитова: «Вместе мы – сила!» Благодаря акции «Свет Рождественской звезды» орловцы собрали 200 тысяч рублей.





В Орле прошла благотворительная акция «Свет Рождественской звезды». В концерте приняли участие лучшие коллективы города. Акция проводилась в помощь двум девочкам, которым требует медицинское обследование и реабилитации.



Выступления артистов вместе с родителями смотрела Надя Колосова. Этот концерт - для неё. Как и средства, которые собрали орловцы. Деньги родителям девочки необходимы на курсы реабилитации. У Нади церебральный паралич. Родители уже сделали очень многое - девочка учится в первом классе, общительная, любит музыку.



Виолетта Абдурашитова на концерт прийти не смогла. Осталась дома с папой и бабушкой. 10-летнюю девочку мучают болезненные судороги и случаются они очень часто, до сотни раз в день. Но причина их возникновения непонятна. Возможно, поставить диагноз смогут с помощью предхирургической видеоэнцифалограммы в московской частной клинике. На неё и собирали деньги.



Лада Абдурашитова, мама Виолетты: «Деньги перечислялись на мой счёт, и каждый раз, видя, как переводится какая-то сумма, я была в шоке просто! Спасибо огромное! Это ещё раз подтверждает, что вместе мы - сила!».

Впрочем, эта акция необходима не только тем, кому помогают, но и участникам концерта - воспитанникам лучших творческих коллективов Орла.



Акция «Свет Рождественской звезды» родилась 18 лет назад по инициативе директора Орловского городского центра культуры Елены Майоровой. За время проведения акции собрали уже более двух миллионов рублей.



Ирина Провалёнкова, заместитель мэра г. Орла: «Была оказана помощь нескольким десяткам приёмных и многодетных семей, и инвалидам. Они получили необходимое лечение, оборудование. Такие акции необходимы, и мы обязательно будем их продолжать».

За время акции этого года было собрано почти 200 тысяч рублей, 130 тысяч рублей передали родителям Нади и Виолетты. Остальные деньги будут использованы для помощи другим нуждающимся детям.





Татьяна Тимохина





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