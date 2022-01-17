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15:00, 17 января 2022 года В Орловской области в прошлом году 55 человек насмерть отравились алкоголем Об этом заявили в областном Роспотребнадзоре.





В 2021 году в Орловской области зарегистрировано 60 случаев отравления спиртным. 55 человек скончались. За последние восемь лет число таких отравлений уменьшилось в два раза, – заявили в Роспотребнадзоре.



За прошлый год специалисты управления сняли с реализации 52 партии просроченного спиртного, а также алкоголя без акцизных марок. Это 1 100 литров горячительных напитков.



Выписано 199 административных протоколов. Сумма наложенных штрафов приблизилась к 700 тысячам рублей.





Артём Ежаков





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