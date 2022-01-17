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16:00, 17 января 2022 года В Орле готовы увеличить темпы строительства школы на ул. Зеленина На площадке установили второй башенный кран и собираются расширить штат рабочих.





В Орле на стройплощадке школы в Зареченском микрорайоне установили второй башенный кран, что позволит нарастить штат рабочих на объекте с 80 до 100 человек. После этого возведение каркаса здания должно ускориться на треть – его планируют завершить в июне.



Школа на Зеленина возводится в рамках национального проекта «Образование». Учиться здесь будут 1 125 юных орловцев – это будет самое вместительное учебное учреждение в области. По контракту завершение работ датировано ноябрем этого года.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков





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