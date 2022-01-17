В Орле обесточено свыше 10 улиц

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15:15, 17 января 2022 года
В Орле обесточено свыше 10 улицНа месте работает аварийная бригада.
Сегодня в районе 14:00 в Орле произошло технологическое отключение электроэнергии по улицам Комсомольской, 1-й Посадской, Наугорскому шоссе, Емлютина, Корчагина, Нормандия-Неман, Кромской, Гоголя, Маяковского, Зареченской, 1-й Пушкарной, Чайкиной, Авиационной, переулку Молодогвардейскому, проезду Садовому. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На месте работает аварийная бригада. Телефон диспетчера: 55-35-14.
Артём Ежаков