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15:15, 17 января 2022 года В Орле обесточено свыше 10 улиц На месте работает аварийная бригада.





Сегодня в районе 14:00 в Орле произошло технологическое отключение электроэнергии по улицам Комсомольской, 1-й Посадской, Наугорскому шоссе, Емлютина, Корчагина, Нормандия-Неман, Кромской, Гоголя, Маяковского, Зареченской, 1-й Пушкарной, Чайкиной, Авиационной, переулку Молодогвардейскому, проезду Садовому. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.



На месте работает аварийная бригада. Телефон диспетчера: 55-35-14.





Артём Ежаков





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