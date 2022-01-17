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16:35, 17 января 2022 года Орловский Роспотребнадзор рекомендовал кипятить воду из нескольких крещенских источников и купелей Причина – несоответствие нормам СанПиН по микробному числу.





Орловский Роспотребнадзор проверил качество воды в 24 купелях и 24 источниках и родниках, расположенных на территории региона. В нескольких из них было найдено несоответствие нормам СанПиН по общему микробному числу – исследование показало его превышение.



Речь идет об источнике и купели иконы Казанской Божьей матери в селе Лукьянчиково, а также источнике и купели в селе Подзавалово.



В Роспотребнадзоре рекомендовали населению в дни крещенских празднований отказаться от использования воды из указанных источников в питьевых целях без термической обработки.





Артём Ежаков





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