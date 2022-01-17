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Главная » Новости

16:30, 17 января 2022 года

Разыскивается подозреваемый в преступлении

Орловская полиция устанавливает местонахождение жителя Болховского района, предположительно, причастного к преступлению.


ОМВД России по Орловскому району устанавливается местонахождение подозреваемого, скрывшегося от следствия Зосишвили Автандила Бондовича, 1984 года рождения, уроженца Республики Абхазия, зарегистрированного по адресу: Орловская область, Болховский район. Данное лицо подозревается в совершении преступления в мае прошлого года.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что Зосишвили А.Б. целенаправленно скрывается от правоохранительных органов, по месту регистрации отсутствует.

Приметы: на вид 35 лет, телосложение худощавое, лицо овальное.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в ОМВД России по Орловскому району, находящемуся по адресу: г. Орёл, ул. Андрианова, д.6 или по телефонам: 8(4862)41-61-09, 41-00-02, 41-65-16.

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Орловское Информбюро


 
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