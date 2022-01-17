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16:49, 17 января 2022 года

Вариант увековечения памяти Тургеневского дуба выберут народным голосованием

Этот вопрос сегодня обсуждался в здании правительства Орловской области. Среди прочего прозвучало предложение отправить саженец погибшего дерева в Буживаль – пригород Парижа, где знаменитый писатель провел последние годы жизни.


Сегодня в здании правительства Орловской области обсуждались варианты увековечения памяти Тургеневского дуба, погибшего в конце ноября от урагана «Бенедикт». Глава региона Андрей Клычков подчеркнул, что все прозвучавшие предложения требуют проработки и последующего народного голосования для выбора лучшего варианта.

Среди прочих прозвучала инициатива отправить саженец знаменитого дерева в Буживаль, где свои последние годы жил писатель-орловец. Возможностью транспортировки «потомка» дуба займутся специалисты. Другие варианты традиционны – создание памятников, инсталляций и вещей из массива дуба, посадка дубовых саженцев и так далее.

Еще одним способом почтить память символа Спасского-Лутовиново станет его поддержка на предстоящем конкурсе «Европейское дерево года – 2022». Он продлится весь февраль.


Артём Ежаков


 
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