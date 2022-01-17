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16:55, 17 января 2022 года Орловщина готовится к празднику Крещения В этом году в Орле не будет оборудовано традиционных мест для крещенских купаний на открытом воздухе. Все желающие совершить обряд, смогут сделать это в закрытых купелях при храмах. Как будет обеспечена безопасность орловцев в крещенскую ночь, рассказала начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.





Где будут оборудованы крещенские купели на территории Орловской области?



- Хочу обратиться ко всем, кто хочет участвовать в этом обряде: делать это нужно в специально оборудованном месте. Решения оборудовать крещенские купели принимаются муниципалитетами области. На данный момент есть информация о 26 оборудованных местах в 13 муниципальных образованиях. Весь этот список размещён на сайте ГУ МЧС России по Орловской области, он еще будет актуализироваться до начала праздника.



Большая часть оборудованных мест это организованные купели, которые работают круглогодично. Они находятся и при храмах, и на источниках.



Как будет обеспечиваться охрана правопорядка в Крещенскую ночь?



- Порядка 200 человек от разных организаций и ведомств и где-то порядка 96 единиц техники будет привлечено для обеспечения безопасности в оборудованных для купания местах. От МЧС будут работать около 45 человек и 17 единиц техники. Но в случае форс-мажора готовы все дежурные смены пожарно-спасательных подразделений, если будет необходима какая-то помощь.



Как нужно подготовиться тем, кто планирует принять участие в крещенских купаниях?



- Не гонитесь за своими друзьями, чтобы показать, что вы не хуже. Нужно следить за своим здоровьем. И людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями лёгких врачи не рекомендуют испытывать на себе такие резкие перепады температуры. И родителям детей, которые принимают участия в таких купаниях, нужно быть достаточно внимательными. Если семья занимается закаливаниями постоянно, и ребёнок уже подготовлен, они уже знаю, как себя вести.



Также стоит обратить внимание на температурные колебания в нашем регионе. Переход от плюса к минусу негативно влияет на толщину льда, его крепость - именно поэтому мы не рекомендуем выходить на открытые водоёмы. А если вы видите информационный аншлаг: «Переход по льду запрещен», то выход на лёд грозит ещё и административным штрафом.





Юлия Сабельникова





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