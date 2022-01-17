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17:10, 17 января 2022 года Амчанин послал друга за деньгами для алкоголя и лишился 35 тысяч рублей Мужчине грозит до 6 лет заключения.





В Мценске полицейские установили подозреваемого в краже 35 тысяч рублей с банковского счёта местного жителя. Как рассказал правоохранителям сам потерпевший, незадолго до кражи он передал карту и пароль от неё своему знакомому, чтобы тот снял 2 тысячи рублей для покупки алкоголя. Друг выполнил просьбу товарища, но когда последний попытался позже расплатиться картой, выяснилось, что она пуста.



Собутыльник потерпевшего не стал отпираться и вернул половину украденной суммы. На время расследования он отпущен под подписку о невыезде, – сообщили в областном УМВД. По инкриминируемой мужчине части статьи ему может грозить заключение сроком до 6 лет.





Артём Ежаков





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