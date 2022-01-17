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17:35, 17 января 2022 года Почётный гражданин Орловской области Николай Кутузов отметил 80-летний юбилей Сегодня его поздравили губернатор Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский.





Почётный гражданин Орловской области Николай Кутузов отметил 80-летний юбилей. Сегодня его поздравили губернатор Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский. Юбиляру вручили почётную грамоту за выдающиеся заслуги перед Орловщиной. Николай Максимович Кутузов родился в Кромском районе. Работать он начал с 16 лет в колхозе. За годы трудовой деятельности проявлял высокий профессионализм, принципиальность и готовность служить на благо Орловщины. Сегодня он руководит областным Советом ветеранов и ведёт активную общественную деятельность.





Антон Киселёв





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