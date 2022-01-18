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21:20, 17 января 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Жизнь после родов - под аппаратом ИВЛ. Медики перинатального центра продолжают отвоевывать у коронавируса мам и малышей. История победы - в нашем эфире.
- Ни построек, ни денег. Орловцы хотели создать комфорт на приусадебном участке, но получили одни обещания. Мы разбирались в проблеме обманутых покупателей.
- «Свет Рождественской звезды» в этом году засиял ярче. Помочь удалось не только двум девочкам.
- Из Орла в Бужеваль. Потомок тургеневского дуба может отправиться в пригород Парижа.
- Сильнейшие «блочники» и «классики». Орёл вновь стал столицей стрельбы из лука.
Вести-Орёл