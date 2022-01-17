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18:30, 17 января 2022 года

В Орловской области в 2021 году заключено почти 1,6 тыс. соцконтрактов

В 2022-м жители региона снова могут воспользоваться господдержкой по четырем направлениям.


В 2021 году в Орловской области было заключено 1 592 социальных контракта, – сообщает региональный информационный портал. У этой программы четыре направления: поиск работы, индивидуальное предпринимательство, ведение личного подсобного хозяйства, трудная жизненная ситуация. Претендовать на подобную господдержку могут граждане с доходом ниже прожиточного минимума – 11 114 рублей.
 
В 2022-м программа «социальный контракт» продолжится.
«Приоритеты будут немного смещены от индивидуальной предпринимательской деятельности в пользу поиска работы», – заявила глава регионального профильного департамента Ирина Гаврилина
 
Подробнее о социальном контракте можно прочесть на сайте департамента социальной защиты Орловской области.



Артём Ежаков


 
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