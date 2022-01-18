Неожиданная находка подвела орловца под статью

Увидев забытые в купюроприёмнике деньги, мужчина соблазнился находкой и «прикарманил» 7,5 тыс. рублей.

В Орле полицейские установили подозреваемого в краже 7,5 тыс. рублей. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что снимала деньги в банкомате, но устройство не выдало купюры, поэтому она ушла. Как показали видеокамеры, банкноты все-таки появились из купюроприемника, и вскоре средства забрал неизвестный.

Следствию удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 50-летний мужчина. Он признал причастность к преступлению и возместил ущерб. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде, – сообщили в областном УМВД.

В качестве меры наказания фигуранту могут назначить штраф, различные виды и сроки работ или заключение сроком до 5 лет.