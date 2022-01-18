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7:34, 18 января 2022 года Годовая инфляция в Орловской области составила 9,1% Территориальный орган службы статистики опубликовал декабрьские индексы потребительских цен и тарифов.





С января по декабрь 2021 года инфляция на потребительском рынке Орловской области составила 9,1%. Это следует из последнего отчета территориальной службы статистики об индексах потребительских цен и тарифов. В категории продовольственных товаров подорожание составило почти 10,8%, непродовольственных – 9,8%. Услуги стали обходиться дороже на 5,1%.





Артём Ежаков





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