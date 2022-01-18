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8:24, 18 января 2022 года Орловские регбисты заняли четвертое место на Первенстве ЦФО по снежному регби Всего в соревнованиях участвовали шесть коллективов.





Турнир по снежному регби состоялся в минувшие выходные в Железногорске. Он оказался первым официальным в истории этого вида спорта. На групповом этапе на счету «Орлов» поражение от Белгорода 0:7 и победа над Брянском 6:5. В полуфинале наша команда уступила воронежским «Гвоздям» 3:5. В матче за третье место орловцы уступили хозяевам площадки – регбистами железногорской «Руды».



Отметим, что по ходу турнира «Орлы» потеряли двух игроков, что помешало им улучшить свой результат. Несколько спортсменов не поехали на турнир по болезни.



Фото предоставлено организаторами





Анастасия Дорохова





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