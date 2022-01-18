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9:15, 18 января 2022 года Стоимость горючего в Орловской области за год прибавила 8,4% Опубликован декабрьский отчёт Орёлстата о динамике потребительских цен на моторное топливо.





С декабря 2020 года по декабрь 2021 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области повысились на 8,4%. Это следует из последнего отчета о динамике потребительских цен на моторное топливо. В прошлом месяце литр газового автомобильного топлива стоил 32,31 руб. (+ 7,03 руб. к январю 2021 года), дизельного горючего – 50,75 руб. (+ 3,73 руб.). Бензин обходился в среднем в 50,84 руб. (+ 3,82 руб.) – за литр АИ-92 автолюбителям пришлось выложить 47,27 руб. (+ 3,52 руб.), ценник на АИ-95 составил 50,98 руб. (+3,65 руб.).





Артём Ежаков





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