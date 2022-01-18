вторник 18.01.2022 13:45:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

9:15, 18 января 2022 года

Стоимость горючего в Орловской области за год прибавила 8,4%

Опубликован декабрьский отчёт Орёлстата о динамике потребительских цен на моторное топливо.


С декабря 2020 года по декабрь 2021 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области повысились на 8,4%. Это следует из последнего отчета о динамике потребительских цен на моторное топливо.
 
В прошлом месяце литр газового автомобильного топлива стоил 32,31 руб. (+ 7,03 руб. к январю 2021 года), дизельного горючего – 50,75 руб. (+ 3,73 руб.). Бензин обходился в среднем в 50,84 руб. (+ 3,82 руб.) – за литр АИ-92 автолюбителям пришлось выложить 47,27 руб. (+ 3,52 руб.), ценник на АИ-95 составил 50,98 руб. (+3,65 руб.).



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.