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10:30, 18 января 2022 года Врачи и родители пострадавших детей призывают отказаться от катания на «ватрушках» В НКМЦ им. Круглой резко увеличился поток пациентов с травмами, вызванными неудачным катанием на тюбинге. В праздничные и выходные после таких развлечений за помощью обращаются до 35 человек в день.





Полина с мамой приехали на Орловщину в гости к родственникам, но большую часть времени пришлось провести в больнице. Виной всему – неудачное катание с горки. Наталья Курочкина, мама Полины: «Горка была, к сожалению, не оборудована. О технике безопасности думали, вроде, все чисто было. Но ребёнок скатился, вылетел с «плюшки» и ударился головой о то, что было там, в снегу, не видно». Ехали в детскую больницу из Малоархангельского района. Нейрохирурги девочку уже ждали и отправились сразу в операционную. Евгений Старов, нейрохирург НКМЦ им. З.И. Круглой: «Девочка ударилась о какой-то железный предмет. Получила многооскольчатые переломы на черепе, открытое проникающее ранение. Во время операции выявили массивное поражение вещества головного мозга, проникновение костных отломков на большую глубину». Операция была тяжелая, многочасовая. Потребовалось переливание крови и несколько дней реанимации. Однако девочку удалось вернуть к жизни. Наталья Курочкина, мама Полины: «Помощь была оказана своевременно, быстро, квалифицированно, низкий поклон и огромное спасибо, что спасли мою дочь». В соседней палате, но уже с компрессионным переломом позвоночника лежит маленькая Алина. Каталась в парке «Дворянское гнездо» на ватрушке и угодила в овраг. Алина Кулакова, пациентка травматологического отделения: «Когда я упала на снег, не могла двигаться и потеряла сознание, очнулась у папы на руках». Черепно-мозговые травмы, компрессионные переломы позвоночника, переломы конечностей, травмы внутренних органов - всё это последствия катания на тюбингах, или, как их называют в народе, «ватрушках». В травмпункте НКМЦ им. Круглой по выходным дням травматологи принимают до 35 человек таких ватрушечников. Причина травм в том, говорят врачи, что тюбингом невозможно управлять, а скорость он набирает очень большую. При этом «ватрушка» вращается и самопроизвольно меняет направление. Предугадать траекторию её движения трудно. Виктор Сауткин, заместитель главного врача НКМЦ им. З.И.Круглой по хирургической помощи: «Есть препятствия – деревья, заборы, столбы, о которые собственно происходит травматизация. Плюс трамплины, на которых тюбинг подскакивает, при падении очень большое количество обращений с компрессионным переломом позвоночника». Врачи призывают кататься на тюбингах только в специально оборудованных местах или вовсе отказаться от такой опасной забавы. К ним присоединяются и родители пациентов, и сами пострадавшие. Наталья Курочкина, мама Полины: «Родителям хочу сказать – пожалуйста, давайте бросим все эти тюбинги, «ватрушки», «плюшки». И даже в оборудованных местах на такой скорости можно вылететь, удариться, перевернуться, сломать. Это того не стоит».





Елена Литинская





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