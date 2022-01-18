В Орле возбуждено уголовное дело по факту порчи декоративных елей на ул. Ленина

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9:43, 18 января 2022 года
В Орле возбуждено уголовное дело по факту порчи декоративных елей на ул. ЛенинаТри светодиодных инсталляции пострадали от рук неизвестных вандалов в ночь с пятницы на субботу.
Пресс-служба УМВД России по Орловской области сегодня сообщила о возбуждении уголовного дела по факту повреждения трех светодиодных инсталляций в виде елей на ул. Ленина. Производство заведено по первой части статьи о вандализме. В качестве наказания предусмотрены штрафы, обязательные или исправительные работы, арест сроком до трех месяцев. Виновников разыскивают.
Напомним, что городские новогодние украшения были целями вандалов и ранее. В Детском парке пострадала композиция «мандарины», домики-светильники, с елки исчезали игрушки. Полиция занимается этими случаями.
Фото из Stories в Instagram Юрия Парахина
Артём Ежаков