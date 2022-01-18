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11:00, 18 января 2022 года Орловские фитнес-залы доступны без предъявления QR-кода Об этом в ходе вчерашнего прямого эфира в Instagram напомнил губернатор Андрей Клычков.





Фитнес-центры в Орловской области доступны без предъявления QR-кода. Об этом в ходе вчерашнего прямого эфира в Instagram напомнил губернатор Андрей Клычков. Согласно решению регионального оперативного штаба, система QR-кодов сохранена для посещения культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий, а также посещения учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков, учреждений физической культуры и спорта. Фитнес-залы в последнюю категорию не входят.



Система QR-кодов в Орловской области приостановлена до 28 февраля. Также до этого времени в регионе продлены ограничительные мероприятия, связанные с COVID-19: масочный режим, социальное дистанцирование и так далее.





Артём Ежаков





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