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10:35, 18 января 2022 года

В Орле раскрыта автомобильная кража многолетней давности

Хозяйка оставила припаркованную иномарку в 2015 году и обнаружила пропажу, вернувшись спустя 7 лет.


В Орле сотрудниками УМВД раскрыта автомобильная кража многолетней давности. Хозяйка припарковала свою «Тойоту Короллу» в 2015 году и вернулась в город в 2022-м. Иномарки на прежнем месте не оказалось, и женщина пошла в полицию.

Сыщики установили, что в последний раз легковушку видели в 2016 году. Машину вскоре нашли в Москве – ее купил местный житель. Затем следствие вышло на 35-летнего знакомого потерпевшей, он признал вину. Мужчина был в курсе того, что подруга уехала надолго. Он отбуксировал «Тойоту» на своем автомобиле, а в салоне нашел документы на иномарку, провернув продажу через поддельный договор.

Подозреваемый уже предпринял меры к возмещению ущерба - «Короллу» оценили в 120 тысяч рублей. Суда мужчина будет дожидаться под следствием. В качестве одного из возможных наказаний ему грозит до 5 лет тюрьмы, – сообщили в областном УМВД.


Артём Ежаков


 
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