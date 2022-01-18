Главная » Новости



13:15, 18 января 2022 года Орловской рыбзавод приостановит работу из-за множества санитарных нарушений Предприятие в Новодеревеньковском районе уничтожило почти 18 тонн некачественной продукции и биоотходов.





Новодеревеньковский районный суд на 10 суток приостановил работу местного «РПЗ Полюс». Декабрьская проверка Россельхознадзора и правоохранительных органов показала множественные нарушения ряда санитарных правил.



Выяснилось, что биоотходы и просроченную продукцию хранили рядом с хорошим сырьём. Также не нашлось утилизационных документов с октября по ноябрь 2021 года, в то время как среднемесячная выработка отходов здесь составляет порядка 50 тонн. Также в ноябре рыбзавод внес в систему «Меркурий» сведения о 269 килограммах сырья без указания данных, подтверждающих его безопасность.



По предписанию органа было уничтожено почти 18 тонн некачественной продукции и биоотходов.





Артём Ежаков





Новости СМИ2