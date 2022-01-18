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11:50, 18 января 2022 года Ряд домов в Заводском районе Орла отключен от горячего водоснабжения Восстановление должно завершиться к 14:00.





В Заводском районе Орла из-за прорыва теплотрассы отключено горячее водоснабжение по ряду адресов: по ул. Комсомольская, 376-406 (четная сторона), ул. Планерная, 39-51, ул. Кромская, 3, 5, 7.



Восстановление должно завершиться к 14:00.





Артём Ежаков





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