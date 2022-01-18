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14:30, 18 января 2022 года Орловская «Спецавтобаза» закупит новое оборудование для борьбы со снегом В городе ищут поставщиков пяти прицепных пескоразбрасывателей и двух шнеко-роторных снегоочистителей.





В Орле потратят порядка 4,1 млн рублей на покупку пяти прицепных пескоразбрасывателей и двух шнеко-роторных снегоочистителей для нужд «Спецавтобазы». Снегоочистители могут бороться с полуметровым слоем снега на проезжей части и тротуарах. Пользоваться ими можно и в других областях.



Новое оборудование предназначено для установки на трактора «Беларус МУ-320», – сообщили в мэрии.





Артём Ежаков





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