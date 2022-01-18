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12:05, 18 января 2022 года В Орле проходит серия национальных турниров по стрельбе из лука Открыл её Чемпионат России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. За финальными стрельбами наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





В Орле прошёл Чемпионат России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Для участия в соревнованиях собрались сильнейшие «блочники» и «классики».



Две команды, мишень на расстоянии 70 метров, до пяти раундов стрельбы – так выглядит битва лучников.



В борьбе смешанных пар в разделе «классический лук» в финал вышли команды из Московской области и Республики Тыва.



Попытка в финале стоит два очка. В ней каждая команда проводит по два выстрела. Для победы необходимо набрать шесть очков. При счете 4:4 объявляется перестрелка - пары отвечают выстрелом на выстрел. Кстати, мишени перед пятой попыткой обновляют. В перестрелке лучники из Тывы оказались чуть успешнее. Московской области не хватило опыта.



Дальше наступила очередь финала девушек в классическом луке. Здесь борьба идёт один на один. Золото в очередной раз завоевала Маргарита Сидоренко из Краснодарского края. Спортсменка она опытная, в 2021-м девушка выиграла высшую награду Паралимпиады в миксте.



Все победители соревнований получат право выступить на Чемпионате мира в Дубае. Он пройдёт в феврале этого года.





Анастасия Дорохова





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