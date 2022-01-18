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15:00, 18 января 2022 года Накануне жертвами коронавируса стали 6 орловцев В регионе зафиксировано 189 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 72 795).



Накануне выписан 61 орловец (всего – 67 614), умерло 6 человек – 1 589 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 75,6%.





Артём Ежаков





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