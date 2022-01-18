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12:10, 18 января 2022 года Угрожающая жизни красота Свисающие с крыш и козырьков сосульки могут привести к трагедии. И такие случаи в прошлые годы в Орловской области уже были. Как предотвратить беду, и что предлагают власти для оперативности решения этой проблемы? Ответы на эти вопросы искал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.





Тема свисающих с крыш сосулек едва ли не главная в зимнее время. Одна из организаций, контролирующих решение подобных проблем, - Общероссийский народный фронт.

Юрий Власов, член регионального отделения ОНФ Орловской области: «Мы стараемся, чтобы все обращения, которые к нам поступают, доводились до органов власти, а органы власти выполняли свою работу в срок и вовремя».

Устранить угрозу обрушения ледяных глыб могут специальные бригады. Чтобы вызвать специалистов, нужно обратиться в свою управляющую компанию. Кроме того, для жалоб жителей в администрации города запустили чат-бот. Он доступен в мессенджере Telegram. Как сообщили в мэрии Орла, за четыре дня работы чат-бот обработал более 200 сообщений.



Стоит отметить, что спецбригады сбивают сосульки только с крыши. Если опасная наледь образовалась на вашем балконе, то за её устранение ответственны вы сами.





Всеволод Трифонов





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