Главная » Новости



12:57, 18 января 2022 года Итальянский вечер – в Орле Губернаторский симфонический оркестр исполнил «Итальянскую симфонию» Мендельсона, а арии из самых известных опер Беллини прозвучали в исполнении солистки Большого театра Натальи Риттер. Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич побывала на концерте.





Орловская филармония подарила любителям классической музыки итальянский вечер. Звучал Мендельсон. Симфония была написана композитором 200 лет назад после поездки в Италию. Она стала одной из самых известных и исполняемых симфоний этого композитора. Причем, спустя несколько лет автор переписал её, но лучшим считается именно первый вариант. Его и подарил поклонникам классики Орловский губернаторский симфонический оркестр.



Именно Италия, как источник вдохновения, стала проводником симфонии, в которой отразились восторженное восприятие жизни, свойственное молодости. Музыка проникнута радостью и светом. Не раз потом композитор прибегнет к сочетанию классических и романтических тенденций. Четыре совершенно разные части «Итальянской симфонии» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра звучали, создавая праздничное настроение, которого сейчас так не хватает.



Концерт не случайно назвали «Вива, Италия!». Эта страна стала родиной не только музыкальной культуры и традиций, но и целой плеяды великих композиторов и певцов. Обращаются к итальянской музыке и российские исполнители. В Орле арии из опер Беллини «Норма», «Капулетти и Монтекки», «Сомнамбула» прозвучали в исполнении молодой солистки Большого театра Наталья Риттер. Её голос стал настоящим украшением концерта, и блестяще исполненные женские партии не оставили равнодушным ни одного человека в зале. Сама певица сравнивает эту музыку с драгоценным металлом.



Наталья Риттер, солистка Большого театра (г. Москва): «Она ценна, как золото, она разная и она прекрасная!».

Жизнеутверждающая, яркая, способная открыть самые сокровенные уголки души музыка нужна сегодня как никогда. Если она продолжает жить и звучать рядом с нами, поддерживая и вдохновляя, ничего не страшно.





Эва Стасюлевич





Новости СМИ2