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13:41, 18 января 2022 года В Орловской области капитально отремонтируют здания трёх сельских школ Средства на обновление получат образовательные учреждения в Покровском, Новосильском и Мценском районах.





Орловская глубинка - преображается. От медицины до досуга. Начиная с 2016 года более 70 региональных домов культуры получили средства на ремонт - в рамках реализации программы «Единой России» «Культура малой Родины».



На партийной конференции подвели итоги работы за минувший год, определили задачи на текущий. А их будет не мало - с 2022-го к уже имеющимся проектам добавляются новые. Одна из них – капитальный ремонт школьных зданий.



В новую федеральную программу капремонта сельских школ вошли три региональных - в Покровском, в Новосильском и Мценском районах. В общей сложности из федерального бюджета выделят свыше 50 миллионов рублей. Школа в деревне Волково требует особого подхода - здание построено в конце XVIII века. Усадьба рода Шеншиных является объектом культурного наследия.



В стенах, где состоялась знаменательная встреча великих русских классиков - Тургенева и Фета - сейчас получают образование 35 детей, работают 10 педагогов и три человека обслуживающего персонала.



Андрей Межнев, начальник отдела общего образования администрации Мценского района: «Школа имеет небольшой спортивный зал, пищеблок, и все условия, необходимые для обучения школьников, созданы. Но конечно, мы сейчас живём в XXI веке, и хочется, чтобы школа соответствовала современным, новым условиям, а одновременно с этим хочется, чтобы и памятник архитектурного наследия, объект культурного наследия также имел здесь своё место, и чтобы прошлое сочеталось с настоящим».

При капремонте сохранят арочные своды, элементы декора XVIII века, и даже отделку фасада выполнят в соответствии с той эпохой. К современным стандартам тоже начали понемногу приближаться - привели в порядок кровлю, заменили окна - на средства из бюджета Мценского района. На федеральные деньги планируют отремонтировать полы, потолки, лестницу, заменить двери и многое другое. Депутат Госдумы Ольга Пилипенко считает: обеспечить максимум возможности сельским школам позволит специальный реестр и чёткое разделение двух понятий – «аварийная школа» и «школа, требующая капитального ремонта». Сейчас над этим нюансом работает Министерство просвещения.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (партия «Единая Россия»): «Я надеюсь, что минпросвещение исполнит это обязательство и откроет в феврале эти формы, наши школы смогут дополнительно внести данные, и у нас в Орловской области появится не три школы, а их количество увеличится. И дальше стоит задача - чтобы на следующий год, при рассмотрении бюджета, в реестр попало как можно больше школ».

А пока в трёх орловских школах готовятся к ремонту. В Волково работы планируют начать весной.





Мария Семак





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