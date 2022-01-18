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13:42, 18 января 2022 года Орловская прокуратура подала 56 судебных исков для медобеспечения детей с диабетом Ведомство подключилось к проблеме бесплатной выдачи льготных лекарств наряду со Следственным комитетом и Росздравнадзором.





Орловская прокуратура подала уже 56 судебных исков для бесплатного медобеспечения детей с сахарным диабетом. Об этом заявили сегодня в ведомстве.



Прокуратура подключилось к этой проблеме наряду со Следственным комитетом и Росздравнадзором. Каждый из органов в рамках своих полномочий изучает вопрос с четырехмесячными перебоями в льготном медобеспечении жителей региона. Речь идет о выдаче тест-полосок и расходников к инсулиновым помпам.



Напомним, что во время последнего брифинга для СМИ глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов заявил, что ситуация с льготным лекарственным обеспечением будет стабилизироваться. Для проведения нужных закупок области было дополнительно выделено свыше 146 миллионов рублей.

«В регион поступили дополнительные средства для федеральных льготников, поэтому сейчас, помимо тех средств, которые мы получаем ежегодно на системной основе, у нас есть достаточно приличный запас денег, которые мы тоже будем использовать для лекарственного обеспечения, поэтому ситуация с обеспечением, в том числе и по сахарному диабету, будет стабилизироваться. Готовы отрабатывать эти вопросы в ручном режиме и открыты к общению. Препараты по очень многим позициям уже есть, очень многие ими уже обеспечены. По ряду направлений поставки еще продолжаются, но на этой – следующей неделе мы всю потребность по поставкам закроем и будем планово работать по льготному обеспечению лекарствами», – заявил Станислав Шувалов в пятницу. В прокуратуре заявили, что будут держать ситуацию на контроле до полного восстановления прав всех граждан.





Артём Ежаков





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